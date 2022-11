Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces nouvelles révélations retentissantes sur l'intégration de Messi

Publié le 2 novembre 2022 à 13h45

Amadou Diawara

Lors de l'été 2021, Lionel Messi a quitté le FC Barcelone pour rejoindre le PSG librement et gratuitement. Alors que ses débuts à Paris ont été difficiles, la Pulga semble désormais être comme un poisson dans l'eau au sein de son nouveau club. D'ailleurs, le vétéran argentin de 35 ans maitriserait de plus en plus le français.

En fin de contrat le 30 juin 2021 avec le FC Barcelone, Lionel Messi n'a pas trouvé d'accord avec Joan Laporta pour prolonger. Dans l'obligation de se trouver un nouveau club, la Pulga a choisi de signer un bail de deux saisons avec le PSG.

Mercato - PSG : Coup de théâtre, un accord imminent est annoncé pour Skriniar https://t.co/r03zpo2huj pic.twitter.com/liWdUm5f5O — le10sport (@le10sport) November 2, 2022

Lionel Messi continue d'apprendre le français

Lors de sa première saison au PSG, Lionel Messi a vécu des moments très compliqués. Ayant des difficultés à s'adapter à ses nouvelles couleurs, le vétéran argentin de 35 ans n'arrivait pas du tout à évoluer à son plus haut niveau. Mais depuis l'intersaison, Leo Messi brille de nouveau sur les terrains. Ce qui s'explique notamment par son acclimatation enfin réussie.

Lionel Messi discute avec ses enfants en français