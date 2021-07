Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces nouvelles précisions sur l'avenir d'une pépite de Pochettino !

Publié le 24 juillet 2021 à 23h15 par B.C.

Prêté à Lens la saison dernière, Arnaud Kalimuendo s’est fait remarquer, au point d’avoir convaincu le PSG de le faire rentrer dans la rotation en attaque cette saison. Cependant, le titi parisien reste convoité…

Parti au RC Lens la saison dernière dans le cadre d’un prêt, Arnaud Kalimuendo s’est illustré avec les Sang et Or en inscrivant 8 buts et en délivrant 6 passes décisives en 30 apparitions toutes compétitions confondues. Un bilan satisfaisant qui a incité le PSG à récupérer son jeune attaquant. Mais désormais, l’avenir de Kalimuendo est incertain. Leonardo cherche toujours à mettre la main sur Moise Kean tandis que l’ASSE et le LOSC s’intéresserait au joueur de 19 ans. Mais au PSG, on semble compter sur Kalimuendo.

Kalimuendo apprécié par le PSG