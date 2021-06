Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces grandes révélations sur l’avenir de Cristiano Ronaldo !

Publié le 30 juin 2021 à 18h45 par Th.B.

Alors qu’une prolongation de contrat à la Juventus a pris de l’ampleur ces dernières heures, la rumeur aurait été démentie par la Juventus selon Fabrizio Romano. De quoi permettre au PSG de continuer son bout de chemin dans la course à la signature de Cristiano Ronaldo.

Dans la soirée de mardi, une folle rumeur a pris forme et a été initiée par le journaliste portugais Gonçalo Lopes. Sur son compte Twitter , ce dernier a fait savoir qu’un départ de Cristiano Ronaldo à l’intersaison ne serait pas déjà une affaire entendue puisque la star de la Juventus et les dirigeants bianconeri discuteraient d’une prolongation de contrat pour une saison supplémentaire, soit jusqu’en juin 2023, son engagement actuel prenant fin à l’été 2022. De quoi considérablement chambouler les plans du PSG qui est une destination probable prise en considération par le clan Cristiano Ronaldo comme le10sport.com vous l’assurait au courant du mois de juin. Cependant, cette rumeur serait totalement infondée. Leonardo et le PSG pourraient donc continuer à rêver plus grand avec Cristiano Ronaldo.

La Juventus « nie » la rumeur d’une prolongation de Cristiano Ronaldo