Mercato - PSG : Ces craintes autour de la vente de Cavani...

Publié le 16 janvier 2020 à 16h15 par A.C.

Les dirigeants du Paris Saint-Germain réclameraient près de 30M€ à l'Atlético de Madrid pour laisser filer Edinson Cavani... et il y aurait une raison précise à cela !

Va-t-on assister à un départ d'Edinson Cavani cet hiver ? Le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain est fortement courtisé par l'Atlético de Madrid, où Diego Simeone serait l'un de ses grands fans. Il aurait déjà un accord avec le club madrilène, qui aurait d'ailleurs envoyé des émissaires à Paris récemment, afin de convaincre le PSG de laisser filer Cavani.

Le PSG voudrait assurer ses arrières avec un transfert de Cavani à 30M€