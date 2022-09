Foot - Mercato - PSG

PSG : Ce transfert de dernière minute dicté par le Qatar ?

Publié le 20 septembre 2022 à 16h30 par Pierrick Levallet

Avec l’arrivée du projet QSI, remporter la Ligue des champions est devenu le grand objectif du PSG. Mais jusqu’à présent, le club de la capitale a enchaîné les désillusions sur la scène européenne. Carlos Soler, dernière recrue de Luis Campos, estime néanmoins que le projet est de très haut niveau et voit le PSG en mesure de se battre pour le graal.

Depuis l’arrivée du projet QSI il y a une dizaine d’année, le grand objectif du PSG est de remporter la Ligue des champions. Mais depuis tout ce temps, le club de la capitale n’y est jamais parvenu, enchaînant les désillusions au plus haut niveau européen. La formation parisienne tentera à nouveau sa chance cette saison. Et pour cela, la direction du PSG a opéré d’importants changements en interne, à commencer par la prise de fonction de Luis Campos. Ce dernier a réalisé un mercato plutôt intéressant cet été. Avec ses recrues estivales, le PSG est peut-être armé pour aller au bout de la compétition.

Mercato - PSG : La dernière recrue de Campos se lâche sur son intégration https://t.co/xNMiscdHLA pic.twitter.com/4oAHQ6FLdW — le10sport (@le10sport) September 20, 2022

«Le projet qui est en train de se faire est très bon»

En tout cas, Carlos Soler - dernier coup de Luis Campos sur le marché - estime que le projet mis en place permettra au PSG d’être compétitif au maximum en Ligue des champions. « La Ligue des champions est-elle une obsession ? Je suis nouveau ici et je ne sais pas si je dois appeler ça une obsession, mais au bout du compte, le PSG est un club qui n'a pas encore gagné la Ligue des champions et il est clair qu'il a les joueurs pour se battre. Le projet qui est en train de se faire est très bon, tant au niveau de l'encadrement que des joueurs et de ce qui entoure le club. Il est d'un très haut niveau et cela nous fera concourir au maximum. Je comprends que les gens ici sont excités et veulent voir leur équipe gagner la Ligue des champions » a-t-il expliqué dans un entretien accordé à l’agence EFE .

«Être transféré ici, c'est aussi se battre pour la Ligue des champions»