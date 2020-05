Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce témoignage qui en dit long dans ce dossier à 50M€…

Publié le 30 mai 2020 à 0h15 par Th.B.

Figurant pourtant dans la short-list de Leonardo, Thomas Partey pourrait ne pas rejoindre le PSG. Le président de la Fédération ghanéenne du football a pris position sur l’avenir de l’international évoluant à l’Atletico Madrid.

Thomas Partey est l’une des pistes activées par Leonardo pour renforcer le milieu de terrain de l’effectif de Thomas Tuchel. RMC Sport révélait cette information fin avril, confirmée dans la foulée par le10sport.com. Cependant, Leonardo n’a pas lancé les grandes manoeuvres pour l’international ghanéen à la différence de la Juventus et d’un club anglais. Partey, qui dispose d’une clause libératoire fixée à 50M€, pourrait quitter l’Atletico Madrid cet été et privilégierait un départ pour Arsenal, intéressé par son profil. Néanmoins, bien que les Gunners et le PSG auraient des vues sur Partey, le joueur devrait prendre en considération la possibilité de rester à l’Atletico Madrid.

« L’Atlético est un grand club… »