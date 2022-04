Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce message du Real Madrid à Mbappé qui affole la presse espagnole !

Publié le 10 avril 2022 à 17h15 par La rédaction

Après le nouveau triplé inscrit par Kylian Mbappé contre Clermont (1-6), Vinicius Jr a envoyé un beau message à l’attaquant du PSG qui fait énormément réagir en Espagne.

L’avenir de Kylian Mbappé est au centre de toutes les discussions, que ce soit au PSG ou au Real Madrid. Comme vous l’a révélé en exclusivité le10sport.com, l’attaquant parisien a un accord de principe avec le club madrilène, même s'il continue d’écouter attentivement les arguments du PSG. En attendant, Kylian Mbappé ne semble pas préoccupé par sa situation, en témoigne son nouveau triplé inscrit samedi soir contre Clermont (1-6). Ce qui lui a valu les compliments d’un joueur phare du Real Madrid…

Vinicius Jr fan de Kylian Mbappé