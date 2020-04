Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce joueur parisien qui réclame un transfert au Real Madrid…

Publié le 5 avril 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

Actuellement prêté par le PSG au sein du Real Madrid, Alphonse Areola aurait déjà tranché pour son avenir et viserait un transfert définitif vers le club merengue l’été prochain.

Avec les recrutements de Keylor Navas et Sergio Rico l’été dernier au sein du PSG, Alphonse Areola a été contraint de s’exiler, et le gardien français a finalement été prêté au Real Madrid. Depuis son arrivée dans la capitale espagnole, Areola doit s’en contenter du rôle de doublure de Thibaut Courtois. Et malgré son faible temps de jeu, le gardien du PSG aurait pris une grande décision pour son avenir…

Areola voudrait rejoindre définitivement le Real Madrid

Comme l’a révélé ABC samedi, Alphonse Areola se sentirait très bien dans les rangs du Real Madrid et envisagerait un départ définitif du PSG l’été prochain pour un transfert vers la capitale espagnole. Mino Raiola, l’agent d’Areola, aurait même prévu de négocier prochainement avec le Real Madrid. Affaire à suivre…