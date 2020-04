Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid pourrait pousser Pogba dans les bras Leonardo !

Publié le 4 avril 2020 à 22h45 par B.C.

À en croire OK Diario, Paul Pogba rêverait toujours du Real Madrid, mais au sein du club espagnol, on ne serait pas très emballé par ce recrutement. Explications.

Dans quel club évoluera Paul Pogba la saison prochaine ? Après une année marquée par plusieurs grosses blessures, le Français voudrait changer d'air au cours du mercato. Le PSG, le Real Madrid et la Juventus sur les rangs, et le joueur aurait déjà une préférence. En effet, OK Diario explique ce samedi que Paul Pogba souhaiterait toujours être dirigé par Zinedine Zidane au Real Madrid. Mais au sein de la Casa Blanca , on ne serait pas très emballé à l'idée de recruter le milieu.

Le Real Madrid ne compterait pas forcément sur Pogba