Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce joueur de Ligue 1 qui veut voir Neymar au Barça !

Publié le 4 avril 2020 à 23h45 par B.C.

Interrogé par El Chiringuito, Keita Baldé avoue qu'il reprendrait immédiatement Neymar au FC Barcelone s'il était dirigeant du club catalan.

L'été dernier, le FC Barcelone a tout fait pour récupérer Neymar. Malheureusement pour les Catalans, aucun accord n'a été trouvé avec le PSG, mais cela pourrait être partie remise pour cet été. En effet, la presse espagnole assure depuis quelques semaines que la direction blaugrana souhaiterait toujours mettre la main sur Neymar. Une arrivée que voit d'un bon œil Keita Baldé, formé au Barça et désormais à l'AS Monaco.

« Si j'étais président du Barça, j'amènerais Neymar ici demain si je le pouvais »