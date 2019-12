Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce départ qui a laissé un énorme vide dans le vestiaire de Tuchel !

Publié le 18 décembre 2019 à 5h15 par T.M.

Alors que le mercato estival a été mouvementé au PSG, le départ de Dani Alves a laissé certaines traces en interne.

Leonardo revenu aux commandes, un nouveau chapitre a débuté au PSG. Et pour commencer ces nouvelles pages, le club de la capitale a décidé de faire un certain ménage en choisissant notamment de ne pas prolonger le contrat de Dani Alves. Après deux saisons passées au PSG, le Brésilien a ainsi fait ses valises, évoluant désormais à Sao Paulo. La colonie brésilienne a donc été amputée d’un de ses visages, au plus grand dam de Neymar. Très proche de Dani Alves depuis qu’ils ont évolué ensemble au FC Barcelone, le joueur de 27 ans a exprimé sa tristesse.

« Difficile de trouver quelqu’un qui lui ressemble »