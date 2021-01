Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cavani, Thiago Silva... Leonardo ne regrette absolument rien !

Publié le 19 janvier 2021 à 14h30 par Arthur Montagne

Entre la crise sanitaire et la situation contractuelle de nombreux joueurs, Leonardo a du gérer de nombreux dossiers chauds l'été dernier. Et aujourd'hui, le directeur sportif du PSG ne regrette aucune décision prise concernant le départ de nombreux cadres.

Revenu au poste de directeur sportif du PSG durant l'été 2019, Leonardo s'est d'abord contenté de boucler différents dossiers entamé avant son arrivée. Toutefois, le dirigeant italo-brésilien a rapidement été confronté à différents choix très importants. L'été dernier, Leonardo a ainsi du trancher concernant les joueurs dont le contrat arrivait à échéance. Ils étaient nombreux et non des moindres. Si Layvin Kurzawa s'est vu offrir un nouveau bail, Eric Maxim Choupo-Moting, Thomas Meunier, Edinson Cavani et Thiago Silva sont tous partis pour différentes raisons. Et alors que les critiques ont fusé suite à ces départs, qui n'ont pas tous été compensés, Leonardo n'affiche aucun regret aujourd'hui.

«Certains trucs se sont passés la saison passée que je n’ai pas aimés»

Le dossier le plus épineux était probablement celui de Thiago Silva. Capitaine du PSG où il avait signé en 2012, O Monstro avait affiché sa déception face au comportement de Leonardo lors de son départ. Mais le directeur sportif parisien a tenu à répondre à Thiago Silva : « Thiago, c’est moi qui le fais venir du Fluminense au Milan où j’étais dirigeant (en décembre 2008). Six mois après, je suis sur le banc et je lui donne les clés de la défense, avec Nesta. Je l’ai fait ensuite venir au PSG (en juillet 2012) où il est devenu l’un des meilleurs défenseurs au monde. J’ai été son plus grand admirateur tout au long de sa carrière. Mais il était arrivé au bout de quelque chose. Certains trucs se sont passés la saison passée que je n’ai pas aimés. Il les connaît parce qu’on en a parlé ensemble . »

«Cavani, il savait que son histoire se terminait»