Mercato - PSG : Cavani, Neymar, Mbappé… Le plan de Leonardo se confirme

Publié le 27 avril 2020 à 20h45 par La rédaction

Le plan de Leonardo de tout miser sur la prolongation du duo Neymar-Mbappe vient de trouver une nouvelle confirmation. Analyse.

Dans son édition du jour, La Gazetta Dello Sport révèle que le PSG serait revenu ces dernières semaines au sujet d’Edinson Cavani, afin de lui offrir une prolongation de contrat, à la baisse par rapport à son salaire actuel. Cela confirme clairement la tendance analysée par le10sport.com, à savoir que le PSG est en quête d’une solution présentant un excellent rapport qualité-prix pour le poste d’avant-centre, sachant qu’il va concentrer la majeure partie de sa capacité d’investissement dans la prolongation du duo Neymar-Mbappe.

Pas un hasard si Leonardo revient vers Cavani…

L’une des options est bien sûr l’achat d’un attaquant ayant ce profil, comme par exemple Pierre-Emerick Aubameyang, qui n’a plus qu’un an de contrat avec Arsenal et dont le prix en transfert sera donc raisonnable. L’autre option pourrait en effet être une prolongation de Cavani de deux ans, avec un salaire diminué d’environ 30%, à l’image de ce que tente également Leonardo avec Thiago Silva. Mais il faudra pour cela que le buteur uruguayen en accepte le principe…