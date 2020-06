Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cavani a trois options pour son avenir…

Publié le 11 juin 2020 à 15h30 par La rédaction

En fin de contrat à la fin de la saison du côté du PSG, l’international uruguayen Edinson Cavani ne devrait pas être conservé par le PSG la saison prochaine. Et le Matador aurait trois options concernant son avenir…

Icardi in, Cavani out. Telle semble être la politique de Leonardo pour le mercato, qui s’annonce mouvementé du côté du PSG. Après avoir bouclé l’arrivée définitive de Mauro Icardi contre 50M€ hors bonus, l’international uruguayen Edinson Cavani semble plus que jamais sur la sellette. Déjà en danger après avoir refusé de baisser son salaire pour prolonger au PSG, l’arrivée d’Icardi semble sceller l’avenir du Matador , qui devrait s’écrire loin du PSG la saison prochaine. Trois options s’offrent à lui…

L’Inter en pole, l’Atlético en embuscade ?

Ainsi, comme annoncé depuis plusieurs mois par la presse italienne, l’Inter Milan fait partie des prétendants à la signature du meilleur buteur de l’histoire du PSG. En effet, après avoir perdu Mauro Icardi et avec le probable départ de Lautaro Martinez du côté du FC Barcelone, l’Inter a cruellement besoin de se renforcer en attaque. Comme révélé par la Gazzetta dello Sport , un seul problème se présenterait : le salaire de Cavani, jugé trop haut par la direction lombarde, qui refuserait de lui offrir un salaire de 10M€ par an quand ses meilleurs joueurs (Eriksen et Lukaku) n’en perçoivent que 7,5M€. L’Atlético se tiendrait donc en embuscade dans ce dossier, alors que son transfert chez les Colchoneros , dont il était proche l’hiver dernier, avait finalement été annulé faute d’accord financier avec le PSG. Diego Simeone n’oublierait toujours pas la piste Cavani, qui pourrait venir renforcer un secteur offensif de l’Atlético Madrid à la peine…

La tentation MLS