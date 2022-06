Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos se voit glisser un nom pour remplacer Pochettino !

Publié le 2 juin 2022 à 1h00 par Arthur Montagne

Alors que le PSG cherche toujours un successeur à Mauricio Pochettino, le nom de Ruben Amorim a circulé ces derniers jours. Une piste qui s'est rapidement éteinte compte tenu de la volonté du technicien portugais de rester au Sporting CP. Et pourtant, Pablo Sarabia, qui a évolué sous ses ordres cette saison, le verrait bien au PSG.

Au PSG, le changement c'est presque maintenant. En effet, après la prolongation de Kylian Mbappé, Nasser Al-Khelaïfi a annoncé que l'organigramme serait bouleversé ce qui passe notamment par le remplacement de Leonardo par Luis Campos au poste de directeur sportif. Mais pas seulement. En effet, le poste de Mauricio Pochettino est également menacé puisque le PSG cherche son successeur. Et alors que le nom de Ruben Amorim a été associé au PSG, Pablo Sarabia, qui a évolué sous les ordres du technicien portugais cette saison au Sporting CP, valide cette piste.

🎙Sarabia: "Rúben Amorim est un bon entraîneur et le #PSG est un grand club. Il a une philosophie de jeu incroyable et c’est l’une des plus grandes forces du Sporting. Ruben Amorim et le PSG est un bon mariage, mais la décision leur appartient." #SportingCP pic.twitter.com/r6xJpaBcVb — 𝐒𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐂𝐏 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞 🇫🇷 (@FR_SportingCP) June 1, 2022

Sarabia valide Amorim