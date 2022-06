Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos se lance dans une bataille royale pour cette pépite !

Publié le 6 juin 2022 à 23h45 par Thomas Bourseau

Bien que le PSG semble s’être penché relativement tôt sur la situation d’Arda Guler, la jeune pépite de 17 ans de Fenerbahçe ferait tourner les têtes de plusieurs cadors européens. De quoi chambouler les plans de Luis Campos ? Réponse dans les prochaines semaines et dès l’ouverture du mercato estival.

Cela fait à présent plus de deux semaines que le rideau est tombé sur la Ligue 1 et également sur Leonardo dont le sort serait connu. En effet, après la 38ème journée de Ligue 1 le 21 mai dernier, les hauts dirigeants du PSG auraient pris la décision de remercier Leonardo. Et quelques jours après, un accord aurait été trouvé avec Luis Campos pour qu’il devienne le conseiller sportif de Nasser Al-Khelaïfi et non le directeur sportif du PSG pour succéder poste pour poste à Leonardo. Un contrat de trois ans aurait même été signé la semaine dernière par Campos qui se serait déjà mis au travail pour le recrutement estival du PSG lorsque Antero Henrique devrait lui prêter main forte pour ce qui est des ventes. D’après TRT Sport, Luis Campos en pincerait pour Arda Guler, jeune pépite turque de 17 ans, pour qui une offensive dans les prochaines semaines serait d’ores et déjà au programme.

PSG Arda Güler’i istiyor…Fransızlar bu transferde çok istekli ve görüşmeler uzun süredir sürüyor… — barış yurduseven (@barisssn) June 6, 2022

Pour Arda Guler, le PSG se frotte au gratin européen