Mercato - PSG : Campos reçoit une terrible nouvelle pour ce transfert XXL

Publié le 19 octobre 2022 à 11h30

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec l'AC Milan, Rafael Leão serait dans le collimateur du PSG. Toutefois, les Rossoneri feraient tout leur possible pour retenir l'attaquant portugais de 23 ans. D'ailleurs, le club emmené par Stefano Pioli aurait organisé une réunion au sommet avec le clan Leão ce mardi après-midi.

Pour renforcer l'attaque de Christophe Galtier, Luis Campos aurait identifié le profil de Rafael Leão il y a plusieurs semaines. En effet, le conseiller football du PSG verrait d'un bon œil l'idée de boucler le transfert de l'international portugais, qui est engagé avec l'AC Milan jusqu'au 30 juin 2024.

Une réunion entre l'AC Milan et le clan Leão

Toutefois, l'AC Milan ne compterait en aucun cas laisser filer Rafael Leão dans un avenir proche. Ainsi, pour refroidir les ardeur du PSG, les Rossoneri mettraient tout en œuvre pour prolonger le contrat de leur attaquant de 23 ans.

Un climat de confiance entre les parties pour la prolongation de Leão