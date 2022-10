Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos reçoit une réponse finale sur le marché

Publié le 2 octobre 2022 à 06h00 par Thomas Bourseau

Bien que Marcus Rashford affirmait déjà sa volonté de rester à Manchester United en août dernier, Luis Campos ne semblait pas avoir totalement lâché l’affaire. Néanmoins, le conseiller football du PSG n’aurait plus trop d’espoir à présent dans ce dossier.

Marcus Rashford est un nom qui est revenu avec insistance du côté du PSG lors de la dernière partie du mercato estival. Entraîneur du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier avait réclamé un attaquant afin de combler le vide laissé par le départ d’Arnaud Kalimuendo au Stade Rennais.

Rashford annonçait la couleur dès août

Et selon L’Équipe , Luis Campos aurait à l’époque coché le nom de Marcus Rashford. Une piste qui aurait notamment plu à Kylian Mbappé d’après Média Foot. Cependant, à la toute fin du mois d’août et à l’occasion d’un entretien accordé à Sky Sports , l’attaquant de Manchester United, qui dispose certes d’un contrat ne courant que jusqu’en juin prochain, déclarait ceci. « Si je suis engagé à United ? Oui, à 100 %. Pour moi, c'est un élément non négociable au club. Pour moi, j'ai toujours voulu rester à Manchester United aussi longtemps que possible et concourir pour des trophées et en gagner ici au club. J'espère que nous pourrons recommencer à le faire. C'est quelque chose que je suis définitivement en train de pousser à faire ».

