Foot - Mercato - PSG

PSG : Le vent a définitivement tourné pour ce transfert XXL

Publié le 1 octobre 2022 à 20h30 par Thomas Bourseau

Marcus Rashford a attisé de vives convoitises à l’intersaison et notamment du côté du PSG. Désireux de renforcer le secteur offensif de l’effectif de Christophe Galtier, Luis Campos aurait pensé à Rashford, mais la porte semblerait définitivement fermée du côté de Manchester United.

À l’occasion du dernier mercato, Luis Campos a eu la lourde tâche de recruter un attaquant. Le conseiller football du Paris Saint-Germain a étudié plusieurs profils. Un avant-centre renard des surfaces comme Robert Lewandowski ou Gianluca Scamacca ou encore un attaquant plus complet comme Marcus Rashford ou Rafael Leao ? Tous auraient été un temps dans le viseur du PSG.

Rashford intouchable à Manchester United pour Ten Hag

Pour ce qui est de Marcus Rashford, le PSG aurait toujours ses chances sur le papier en raison de l’expiration de son contrat en juin prochain du côté de Manchester United. Cependant, il se pourrait bien que les chances du Paris Saint-Germain soient déjà considérablement entachées. Lors d’un entretien accordé à Sky Sports , Erik Ten Hag a jeté un énorme froid sur un départ de Marcus Rashford. « Dès le premier jour, j'ai eu très envie de travailler avec lui. J'ai vu son statut et je savais déjà l'impact qu'il pouvait avoir et son potentiel. Je lui ai dit dès le premier jour : je veux te voir sourire tous les jours. Nous avons dit que nous allions préparer les séances d'entraînement, mais c'est à toi d'aimer l'entraînement et de donner le meilleur de toi-même, car si tu ressens de la pression à l'entraînement et que tu l'apprécies, tu donneras le meilleur de toi-même ».

Mercato - PSG : Après Mbappé, le Real Madrid tient sa vengeance avec le «nouveau Neymar» https://t.co/bp3hZT0R4R pic.twitter.com/fibb5S1JdE — le10sport (@le10sport) October 1, 2022

Rashford devenu incontournable, échec et mat pour Campos