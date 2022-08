Foot - Mercato - PSG

PSG : Campos reçoit un message clair pour le transfert de ce crack

Publié le 3 août 2022 à 20h00 par La rédaction

Victorieux ce mardi soir lors du match aller du 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions (4-1), Benfica a fait un grand pas pour la qualification en barrages, notamment grâce à la pépite portugaise Gonçalo Ramos. Alors que ce dernier serait suivi par le PSG, Roger Schmidt - le coach du club portugais - en a profité pour lâcher ses vérités sur l’avenir de son attaquant.

Alors que le PSG souhaite se renforcer en attaque, le club parisien s’était tourné vers Gianluca Scamacca, mais ce dernier est parti pour West Ham le mois dernier. Par conséquent, le PSG a décidé de se pencher sur le jeune attaquant portugais, Gonçalo Ramos (21 ans), pépite du Benfica qui dispose actuellement d’une clause libératoire de 120M€.

«Je suis très heureux de l'avoir je pense qu'il est heureux à Benfica»

Auteur d’un triplé ce mardi soir lors du match aller du 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions face à Midtjylland, Gonçalo Ramos est entré dans l’histoire du football portugais en devenant le 3e plus jeune joueur à inscrire un triplé en Coupe d’Europe après Joao Felix et Eusebio.

«En ce moment, il est ici avec nous et je ne m'inquiète pas»