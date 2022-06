Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos tient déjà le successeur de Neymar

Publié le 29 juin 2022 à 21h10 par Arthur Montagne mis à jour le 29 juin 2022 à 21h12

Le divorce entre Neymar et le PSG semble consommé. Nasser Al-Khelaïfi a mis la pression sur le Brésilien qui songerait désormais à quitter le club de la capitale cet été. Un transfert sera toutefois difficile à boucler compte tenu du salaire du numéro 10, mais du côté du PSG, on se prépare à toutes les éventualités en sondant le mercato.

Cet été, le feuilleton Neymar est relancé. Les récentes déclarations de Nasser Al-Khelaïfi en disent long en ce qui concerne la volonté du PSG de se séparer de son numéro 10, qui se serait fait à l'idée de quitter le club de la capitale durant le mercato estival. Bien décidé à mettre fin à sa stratégie bling-bling en mettant fin au passe-droits, le PSG ne compte plus sur Neymar.

Vers un transfert de Neymar ?

Et selon les informations du Parisien , le crack brésilien l'aurait bien compris et ne fermerait plus la porte à un départ cet été, conscient qu'il n'est plus en odeur de sainteté du côté du PSG. Encore faut-il lui trouver une porte de sortie, ce qui ne sera pas chose aisée compte tenu de son imposant salaire. Chelsea semble représenter une option avec la puissance financière de son nouveau propriétaire américain Todd Boehly. En cas de départ de Cristiano Ronaldo, Manchester United pourrait également devenir une possibilité. En revanche, à six mois de la Coupe du monde, il est peu probable que Neymar rejoigne Newcastle.

Campos prépare le transfert de Neymar