Mercato - PSG : Un club fait une promesse pour le transfert de Neymar

Publié le 29 juin 2022 à 18h15 par Thomas Bourseau

D’après plusieurs médias, Neymar aurait été invité à aller voir ailleurs cet été malgré sa prolongation de contrat signée il y a un an et l’activation d’une clause pour deux saisons supplémentaires révélée par le10sport.com. Après avoir pris la température auprès du clan Neymar, le président de Santos a fait une promesse à un conseil délibératif jeudi soir.

Il y a un peu plus d’un an, Neymar prolongeait son contrat qui courrait alors jusqu’en juin 2022 pour trois saisons supplémentaires. Le10sport.com vous révélait alors qu’à compter du 1er juillet 2022, une clause s’activerait et que le Brésilien serait alors lié au Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2027. Néanmoins, beaucoup de choses ont depuis changé à Paris. À commencer par le départ du directeur sportif Leonardo, du licenciement quasi bouclé de Mauricio Pochettino et de la nomination de Luis Campos en tant que conseiller football du PSG.

Santos a eu confirmation par le père de Neymar que le PSG ne lui avait pas montré la porte

À présent, Neymar ne semble plus être le bienvenu. El Pais a d’ailleurs fait part dans la journée de mardi que le président Nasser Al-Khelaïfi aurait annoncé au père de Neymar, par le biais d’un intermédiaire, que son fils était amené à aller voir ailleurs, mais que le comité de direction du PSG allait faire de son mieux pour lui trouver un point de chute. Une information démentie par UOL Esporte qui a pris la température auprès de Santos, club brésilien formateur de Neymar, qui aurait contacté Neymar Pai qui a tout bonnement démenti une telle tournure des évènements.

MUITA CALMA! ✋O Santos acredita que, se Ney sair mesmo do PSG, seu destino será outro clube da Europa, mas que não pode deixar de sonhar.Vem ver os detalhes na matéria do @lucas_musetti e do @Marcelo_Hazan 👇https://t.co/decoMtzTNU — UOL Esporte (@UOLEsporte) June 29, 2022

« Demander de faire quelque chose pour Neymar ? Il est immature de dire que nous ne le ferons pas »