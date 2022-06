Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos n'a pas bougé ses pions pour ce dossier sensible !

Publié le 10 juin 2022 à 23h00 par La rédaction

Peu utilisés par Mauricio Pochettino cette saison, certains jeunes joueurs du Paris Saint-Germain se posent des questions sur leur avenir. Certains pourraient songer à un départ afin de trouver du temps de jeu ailleurs, tandis que le club de la capitale devrait tenter de les garder. Cependant, Luis Campos, le nouveau conseiller Football du PSG, n’aurait pas encore rencontré les titis pour sceller leur avenir.

L’avenir des titis du PSG pourrait être l’un des grands chantiers du Paris Saint-Germain lors du mercato estival. En effet, Xavi Simons, Edouard Michut, Ismaël Gharbi, El Chadaille Bitshiabu ou encore Eric Junior Dina-Ebimbe n’ont pas réellement eu leur chance durant cette saison, et le dernier d’entre eux est celui qui a eu le plus de temps de jeu avec 14 apparitions. Toutefois, ces derniers veulent avoir un rôle plus important, et pourraient réfléchir à un départ lors des prochaines semaines. Désireux de ne pas revivre la même désillusion qu'avec Kingsley Coman ou d'autres, le club de la capitale pourrait tenter de leur donner des garanties pour leur avenir. Cependant, aucune discussion n’aurait encore été lancée par Luis Campos, le nouveau conseiller Football du PSG.

Luis Campos n’a pas encore parlé aux titis du PSG

Selon les informations du journaliste Fabrice Hawkins, Luis Campos n’aurait pas encore discuté avec les titis du PSG. Si son arrivée n’a été officialisé qu’il y a quelques heures, le Portugais travaille pourtant sur le mercato depuis de nombreux jours. Toutefois, le nouveau conseiller Football du PSG ne se serait pas encore concentré sur les jeunes joueurs du club. Au contraire, l’ancien adjoint de Leonardo, Angelo Castellazzi, serait toujours au Paris Saint-Germain et serait régulièrement en discussions avec les agents des jeunes joueurs.