Mercato - PSG : Ça s’est joué à 20M€ pour le départ de Neymar !

Publié le 16 mars 2021 à 5h00 par T.M.

En 2019, Neymar était proche de revenir au FC Barcelone. Et cela s’est visiblement joué à rien pour que l’opération se boucle.

Aujourd’hui heureux au PSG, Neymar s’apprête à prolonger son contrat avec le club de la capitale. Un fait qui semblait inconcevable il y a encore quelques mois. En effet, après avoir rejoint Paris en 2017, le Brésilien semblait regretter son choix, au point de faire le forcing pour revenir au FC Barcelone à l’été 2019. Alors que les deux clubs ont multiplié les échanges pour tenter de parvenir à un accord, cela n’a jamais abouti. Pourtant, un accord était bel et bien proche d’être trouvé entre le PSG et le Barça pour le transfert de Neymar.

Une différence de 20M€ !

Ancien recruteur du FC Barcelone, André Curry a fait de grosses révélations concernant le retour avorté de Neymar en Catalogne. Et visiblement, tout se serait joué pour 20M€. En effet, comme il l’a expliqué à Gerard Romero, il y avait bel et bien un accord pour le retour de Neymar dans une opération où Ivan Rakitic et Jean-Clair Todibo auraient été vendus au PSG, tandis qu’Ousmane Dembélé aurait été prêté. Mais tout a capoté pour 20M€ que personne ne voulait mettre sur la table pour acter l’opération.