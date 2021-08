Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça sent très bon avec Paul Pogba ?

Publié le 21 août 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Alors que le PSG est annoncé avec insistance sur les traces de Paul Pogba, le discours assez trouble de Manchester United au sujet de l’avenir du joueur français peut laisser bon espoir à Leonardo…

Et si le PSG réussissait un autre coup de maitre après Lionel Messi avec un certain Paul Pogba ? Le milieu de terrain français n’a plus qu’une année de contrat avec Manchester United, et il souhaiterait plus que jamais claquer la porte d’Old Trafford cet été pour rallier le Parc des Princes. Et alors qu’Ole Gunnar Solskjaer a été interrogé sur le cas Pogba vendredi en conférence de presse, le discours de l’entraîneur mancunien ne respire pas la sérénité sur l’issue du dossier.

Solskjaer très vague au moment d’évoquer Pogba…