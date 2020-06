Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça se tend entre Leonardo et Thomas Tuchel !

Publié le 2 juin 2020 à 4h30 par T.M.

Depuis le retour de Leonardo, Thomas Tuchel a vu son poste d’entraîneur du PSG être constamment remis en question. Et pour l’Allemand, la fin pourrait bien être plus proche que jamais.

L’été dernier, Nasser Al-Khelaïfi a reconfié les clés du PSG à Leonardo. Nouvel homme fort du club de la capitale, le Brésilien a dû composer avec Thomas Tuchel, un entraîneur qu’il n’a pas choisi. Bien que les relations soient cordiales entre les deux hommes, la place de l’Allemand a immédiatement été remise en question. Devant faire avec une énorme pression, Tuchel joue depuis le début de la saison sa place pour la saison prochaine et les résultats en Ligue des Champions devaient notamment être décisifs pour son avenir. Le contexte actuel a finalement quelque peu chamboulé les choses, mais il n’empêcherait qu’en coulisses, cela deviendrait de plus en plus compliqué pour Tuchel.

Allegri ou Pochettino pour remplacer Tuchel ?