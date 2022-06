Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça se gâte pour le retour d’Adrien Rabiot

Publié le 18 juin 2022 à 17h45 par Axel Cornic

Formé au Paris Saint-Germain Adrien Rabiot était parti en 2019 dans des circonstances controversées. A la Juventus depuis ce moment, le milieu pourrait toutefois faire son grand retour, puisque sa mère Véronique Rabiot travaillerait d’arrache-pied afin de recoller les morceaux avec le PSG et sa nouvelle direction.

Il est l’un des seuls titis parisiens à s’être véritablement imposé en équipe première, depuis l’arrivée de QSI. Pur produit du centre de formation du Paris Saint-Germain et désormais international reconnu, Adrien Rabiot a vu cette belle histoire se termine un peu mal en 2019, lorsque le fait de ne pas prolonger son contrat l’a poussé à passer six mois sans jouer. Désormais à la Juventus, il n’a pas connu le succès, alternant le très bon et le très mauvais au cours de ces trois dernières saisons. De quoi le convaincre à revenir à la case départ ?

Plutôt la Premier League pour Rabiot ?