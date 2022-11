Mercato - PSG : Ça se bouscule en coulisses pour cette piste à 150M€ de Campos

Éblouissant avec le Borussia Dortmund et l’Angleterre, Jude Bellingham aurait tapé dans l’œil des dirigeants du PSG. Cependant, le club de la capitale est en concurrence avec le Real Madrid, Manchester City mais surtout Liverpool qui insiste pour s’offrir le crack du BvB. Le prix de l’international anglais pourrait atteindre 150M€.

Vitinha, Renato Sanches, Fabian Ruiz, Carlos Soler et ensuite ? L’été dernier, le PSG s’est concentré en grande partie sur son milieu de terrain. Avec la vague de départs à ce poste, Luis Campos n’avait d’autre choix que d’apporter du sang neuf dans ce secteur. Ce que le Portugais a fait assez rapidement. Cependant, même si Marco Verratti est mieux épaulé qu’il y a quelques saisons, le PSG chercherait encore à se renforcer au milieu.

Et l’une des pistes s’appelle Jude Bellingham. Étincelant avec le Borussia Dortmund, l’international anglais a même pris le brassard de capitaine depuis la blessure de Marco Reus. De quoi attiser les convoitises un peu partout en Europe. Pour le moment, son avenir est encore incertain, même si Hans-Joachim Watzke ne le voit pas forcément rester. « Après le Qatar, nous aurons une discussion sur ce que Jude (Bellingham) veut réellement. Il devrait juste nous dire s'il veut rester ou partir. Si les très grands clubs sont impliqués, alors nous ne pouvons pas nous permettre de nous battre financièrement », a confié le PDG du Borussia Dortmund.

X News #Bellingham: Been told that #MUFC hardly has a chance anymore. Triple fight: Liverpool, City, Real! #LFC & Klopp pushing! But not at any price due to FFP. Price: Up to €150m! JB is LFCs top target for central midfield - next to 2 players from South America. @SkySportDE 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/8ivToevjAb