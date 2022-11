Mercato - PSG : Un transfert XXL mis de côté à cause de Cristiano Ronaldo ?

Pour venir épauler Kylian Mbappé, lassé d’évoluer à la pointe de l’attaque, le PSG s’intéresserait à Victor Osimhen. Cependant, le buteur de Naples est également dans le viseur de Manchester United. En effet, les dirigeants des Red Devils seraient convaincus qu’il est le remplaçant idéal de Cristiano Ronaldo.

L’été dernier, le PSG a fait venir Hugo Ekitiké mais Luis Campos en veut plus. Christophe Galtier l’a déclaré à plusieurs reprises, un attaquant de pointe est attendu pour venir épauler Kylian Mbappé qui s’agace de son positionnement.

Dans les pistes de Luis Campos, on retrouve Victor Osimhen. Le conseiller sportif du PSG avait fait venir l’attaquant de Naples au LOSC, il souhaiterait désormais l’attirer du côté du club de la capitale. Cependant, le PSG n’est pas seul dans ce dossier qui devrait atteindre une somme à trois chiffres.

X News #Osimhen: The 23 y/o striker is one of the top candidates to replace Ronaldo. Bosses convinced that he could improve #MUFC! Problem: Neapel doesn’t want to let him go in winter. Regardless of the 💶. United doesn‘t want to pay €100m! No negotiations yet. @SkySportDE 🇳🇬 pic.twitter.com/ckxOQuEFTB