Mercato - PSG : Galtier choisi par le Qatar, il sait pourquoi

Guillaume de Saint Sauveur

Nommé sur le banc du PSG l’été dernier en lieu et place de Mauricio Pochettino, Christophe Galtier s’est donc offert une nouvelle étape majeure dans sa carrière d’entraîneur. Et il le reconnaît, il doit en grande partie cette nomination à son ami Luis Campos dont il était le choix numéro un.

Le PSG a fait peau neuve l’été dernier : out Leonardo et Mauricio Pochettino, qui ont été respectivement remplacés par Luis Campos et Christophe Galtier a la direction sportive et sur le banc du club de la capitale. Le Qatar avait fait de Zinedine Zidane sa priorité initiale pour le poste d’entraîneur, mais comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, il a refusé, et c’est donc Galtier qui a raflé la mise.

👇En pleine Coupe du monde, Galtier fait le point sur les situations de Messi et Mbappé👇 pic.twitter.com/94Nkj6FIIx — le10sport (@le10sport) November 25, 2022

Galtier nommé grâce à Campos

Interrogé dans les colonnes de MARCA vendredi, Christophe Galtier reconnaît d’ailleurs que Luis Campos, avec qui il a collaboré au LOSC, a joué un rôle majeur dans son arrivée au PSG : « C'est le président qui m'a choisi. Avec la suggestion et les conseils de Luis Campos, bien sûr. Je sais que mon arrivée au PSG a coïncidé avec celle de Luis », indique Galtier.

Le trio gagnant