PSG : Ça s’agite en coulisse pour le transfert d’une pépite

Edouard Michut pourrait-il suivre les traces de Xavi Simons, parti au PSV Eindhoven en quête de temps de jeu ? Le titi parisien est annoncé sur le départ depuis le début du mercato estival après son refus de se rendre au rendez-vous fixé par Luis Campos. Après le PSG, le football anglais se présenterait à Michut.

Il était le joueur issu de l’équipe U19 à avoir le temps de jeu le plus important avec Xavi Simons la saison passée sous la houlette de Mauricio Pochettino. Mais contrairement à Simons, qui s’en est allé du côté du PSV Eindhoven cet été via son statut d’agent libre, Edouard Michut est toujours un joueur du Paris Saint-Germain. Mais pour combien de temps ? Ne disposant pas d’une véritable opportunité d’avoir un temps de jeu régulier au sein de l’équipe première du PSG, il se pourrait bien que Michut finisse par lui aussi aller voir ailleurs comme Xavi Simons avant lui.

Xavi Simons est parti…

Sur son compte Twitter , après avoir fait ses adieux au PSG en juin dernier, Xavi Simons avait expliqué les raisons de son choix de ne pas apposer sa signature sur un nouveau contrat, mais plutôt sur le bail proposé par le PSV Eindhoven jusqu’en juin 2027. « Je suis très content de rejoindre le PSV. Moi et mon entourage sommes convaincus de ce choix. Le PSV est un grand club. L’ambition exprimée par la direction m’a rendu plus enthousiaste. J’ai parlé à l’entraîneur très rapidement, il m’a beaucoup parlé du projet du club. Je suis comment il veut jouer et comment il voit mon rôle. Je suis à un moment de ma carrière où je dois commencer à avoir du temps de jeu. C’est possible ici. Je suis prêt et je veux faire mes preuves » . Le temps de jeu était la raison principale de son départ, et il se pourrait bien que ce point soit déterminant dans le dossier Edouard Michut.

…au tour d’Edouard Michut ?

Début juillet, quelques jours après la nomination de Christophe Galtier en tant qu’entraîneur du PSG, Edouard Michut refusait de se rendre à un rendez-vous fixé par Luis Campos concernant sa situation sportive et contractuelle, étant lié au PSG jusqu’en juin 2025. Ce qui avait particulièrement irrité le conseiller football du Paris Saint-Germain qui n’aurait pas manqué de rappeler à l’ordre Michut. Depuis, le titi parisien est annoncé sur le départ et le Celtic Glasgow formulerait un intérêt vieux de plusieurs semaines. Mais finalement, il se pourrait que le prochain challenge de Michut soit le football anglais.

