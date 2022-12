Mercato - PSG : Ça s'active sérieusement pour un crack pisté par Campos

La rédaction

Ces dernières semaines, la Coupe du monde a dynamité l'actualité du football. Toutefois, en janvier prochain, le mercato d'hiver va reprendre ses droits et en coulisses, on prépare déjà cette période déterminante. Au PSG, Luis Campos compte bien densifier l'effectif et souhaiterait plus que jamais recruter son compatriote Rafael Leao.

Brillant avec l'AC Milan, Rafael Leao n'était pourtant pas titularisé pendant le Mondial par Fernando Santos. Toutefois, ses entrées ont été déterminantes et il a notamment inscrit 2 buts, ce qui confirme sa très bonne forme actuelle.

Le PSG toujours sur le dossier

Le mercato hivernal s'annonce mouvementé au PSG où Luis Campos compte bien densifier le secteur offensif. Rafael Leao figure parmi les joueurs ciblés par le conseiller sportif et le journaliste Rudy Galetti confirme une nouvelle fois l'intérêt du PSG pour le Portugais de l'AC Milan.

Campos face à une concurrence anglaise

Sous contrat jusqu'en juin 2024 avec l'AC Milan, la tendance penche vers un départ au moment où le PSG n'est pas le seul cador intéressé par le joueur. En effet, Chelsea et Manchester United seraient toujours attentifs à la situation de Rafael Leao, dont la valeur marchande est estimée à 85M€. Un dossier qui va assurément rythmer l'actualité du marché des transferts dans les prochaines semaines.