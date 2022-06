Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle étape décisive pour le transfert de Galtier

Publié le 22 juin 2022 à 11h45 par Pierrick Levallet

Annoncé comme le favori pour la succession de Mauricio Pochettino, Christophe Galtier pourrait bien voir son transfert s’accélérer lors des prochains jours. En effet, l’OGC Nice serait en train de préparer l’arrivée de Lucien Favre sur son banc. Le Suisse serait d’ailleurs en train de se rapprocher sérieusement d’un retour en Côte d’Azur.

Pourtant sous contrat jusqu’en juin 2023, Mauricio Pochettino pourrait plier bagages plus tôt que prévu. Après sa première saison complète au PSG, l’Argentin ne jouit pas d’une cote de popularité extraordinaire. L’entraîneur de 50 ans pourrait donc être poussé vers la sortie, d’autant plus que la direction parisienne serait à la recherche d’un nouveau technicien. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Christophe Galtier se rapproche sérieusement du poste d’entraîneur dans la capitale. D’ailleurs, son transfert pourrait bien être précipité dans les prochains jours.

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi, Galtier... Zinedine Zidane a bien recalé le Qatar https://t.co/zEDFHjoZvL pic.twitter.com/Y6binGal1T — le10sport (@le10sport) June 22, 2022

L’arrivée de Favre à Nice prend forme