Mercato - PSG : Ça bouge en coulisses pour Theo Hernandez !

Publié le 27 octobre 2021 à 0h15 par A.C.

Très performant avec l’AC Milan, Theo Hernandez pourrait être la prochaine grosse recrue du Paris Saint-Germain.

A droite, le PSG peut compter sur une pointure de niveau mondial, avec Achraf Hakimi. Recruté par Leonardo cet été, l’ancien de l’Inter a réalisé un début de saison tonitruant sous ses nouvelles couleurs... et pourrait bien retrouver une vieille connaissance. Plusieurs sources dont Téléfoot et 20 minutes , ont e effet annoncé que le Paris Saint-Germain en pincerait pour Theo Hernandez, qui a connu ses premiers pas en équipe de France après avoir explosé à l’AC Milan. Dans le nord de l’Italie on ne semble toutefois pas vouloir le laisser filer de sitôt, puisqu’une prolongation de contrat devrait lui être proposée.

Milan veut doubler le salaire d’Hernandez