Mercato - PSG : Gros retournement de situation dans ce dossier chaud ?

Publié le 13 mai 2021 à 16h15 par La rédaction

En fin de contrat avec le PSG, le jeune Daniel Labila n'a toujours pas signé de prolongation et Hoffenheim semblait être prêt à l'accueillir. Mais la situation semble s'inverser et la proposition des dirigeants parisiens serait toujours sur la table pour l'attaquant de 18 ans.

Surclassé avec les U19 du PSG, le jeune attaquant Daniel Labila réalise une saison intéressante avec la formation parisienne. Et alors qu'il n'est pas encore professionnel, le buteur de la génération 2003 arrive en fin de contrat avec Paris et le club de la capitale souhaiterait lui offrir son premier contrat. Cependant, rien n'a encore été signé par Labila et Hoffenheim semblait prêt à accueillir la jeune pépite du PSG tout comme il a su le faire avec Georginio Rutter du Stade Rennais.

Vers une signature au PSG pour Labila ?