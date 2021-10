Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Bonne nouvelle pour l’avenir de cette grande pépite !

Publié le 31 octobre 2021 à 4h45 par T.M.

Obligé de s’exiler et quitter le PSG pour avoir du temps, Arnaud Kalimuendo semble néanmoins y croire pour l’avenir.

Au milieu des nombreuses stars du PSG, il est très difficile de sa faire une place pour les jeunes talents. De nombreuses pépites ont ainsi préféré s’en aller pour aller exploser ailleurs à l’instar d’Adil Aouchiche ou encore Tanguy Kouassi récemment. Arnaud Kalimuendo n’a lui en revanche pas voulu quitter définitivement le PSG, préférant être prêté pour avoir du temps de jeu. Ainsi, cela fait désormais 2 saisons que l’attaquant évolue au RC Lens. Mais compte-t-il revenir à Paris à l’avenir ?

Kalimuendo croit en ses chances ?