Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Déjà une énorme erreur de casting pour Sampaoli ?

Publié le 31 octobre 2021 à 3h15 par G.d.S.S.

En grande difficulté depuis son arrivée à l’OM cet été, Gerson était pourtant la grande priorité de Jorge Sampaoli, qui a peut-être fait une erreur de casting sur ce coup-là.

Dès son arrivée sur le banc de l’OM en février dernier, Jorge Sampaoli avait suggéré à sa direction le nom de Gerson qui évoluait à l’époque à Flamengo. Finalement, le club phocéen a déboursé aux alentours de 30M€ pour le recruter cet été, mais Gerson peine à justifier un tel investissement et n’arrive pas à trouver son rythme de croisière à l’OM. Ce qui remet forcément en question ce premier choix fort de la part de Sampaoli…

Gerson en souffrance