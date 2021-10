Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino à l’origine du départ d’une pépite du PSG cet été !

Publié le 31 octobre 2021 à 3h45 par T.M.

A l’été, Arnaud Kalimuendo a de nouveau choisi de quitter le PSG pour le RC Lens. Un choix dont Mauricio Pochettino ne serait pas étranger. Explications.

Après un prêt concluant au RC Lens la saison passée, Arnaud Kalimuendo était revenu au PSG durant l’été. L’attaquant de 19 ans pouvait même prétendre à jouer un rôle dans la rotation de Mauricio Pochettino. Finalement, cela ne s’est pas passé comme cela puisque Kalimuendo a de nouveau été prêté pour avoir du temps de jeu et le Parisien a fait son retour à Lens. Mais pourquoi un tel choix ? Pour L’Equipe , le principal intéressé s’est expliqué.

« Je suis sur le banc et je n’entre pas »