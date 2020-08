Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Bartomeu l'a joué malin pour Neymar !

Publié le 5 août 2020

Au cours d’une interview à Sport, Josep Maria Bartomeu, le président du FC Barcelone, s’est de nouveau exprimé sur le retour de Neymar. Décryptage.

A l’occasion d’un entretien accordé à Sport , Josep Maria Bartomeu a de nouveau pris la parole au sujet d’un éventuel retour de Neymar : « L’arrivée de Neymar ? Dans cette situation, c’est impossible. Le PSG ne veut également pas le vendre, c’est normal car c’est l’un des meilleurs joueurs du monde. L'été dernier, nous avons fait de gros efforts, mais cet été, il n'y aura aucune tentative. La situation est ce qu'elle est : le club a perdu 200 millions d'euros entre mars et juin. Et dans la saison 2020-2021, nous nous attendions à toucher 1,1 milliard, mais nous en aurons sûrement 30% de moins. Si la situation ne s'améliore pas, il n'y aura pas de public, pas de musée, pas de magasin et nous continuerons à perdre de l’argent. Cela nous oblige à être très rigoureux dans la gestion : nous devons revoir quels investissements sont essentiels et lesquels peuvent attendre. Il faut s'adapter ».

L’argument qui arrange Bartomeu

Que penser de cette prise de parole présidentielle ? Outre le fait qu’une nouvelle fois, Bartomeu entérine le fait que le FC Barcelone ne prendra pas concrètement position pour le retour de Neymar cet été, il l’explique par les difficultés financières liées au coronavirus. Le président du Barça utilise la crise sanitaire pour justifier l’abandon du dossier par le club. L’argument l’arrange mais la réalité est différente : avant même la crise, Barcelone n’était pas en mesure de financer le retour de Neymar à moins d’inclure Griezmann dans le deal. Or le Français n’a jamais envisagé de partir…