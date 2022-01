Foot - Mercato - Barcelone

Mercato : PSG, Barcelone… Une opération XXL en préparation pour Ousmane Dembélé ?

Publié le 2 janvier 2022 à 19h30 par B.C.

Alors que son contrat avec le FC Barcelone expire en juin 2022, Ousmane Dembélé n’est pas décidé à prolonger. L’international français se dirige donc vers un départ libre, ce qui n’a pas échappé au PSG, mais le club culé envisage toutes les options pour empêcher ce scénario de voir le jour.

Quelques mois après le départ brutal de Lionel Messi, le FC Barcelone pourrait connaître une nouvelle désillusion avec Ousmane Dembélé. Alors que les deux parties discutent depuis plusieurs mois d’une prolongation, l’international français n’aurait pas l’intention d’apposer sa signature sur un nouveau bail tant que le club culé ne répond pas à ses exigences financières. Moussa Sissoko, agent de Dembélé, réclamerait en effet un salaire annuel brut avoisinant 40M€ ainsi qu'une prime à la signature exorbitante, dont le montant serait compris entre 20 et 40M€. Toujours en difficulté sur le plan financier, le FC Barcelone n’a pas l’intention, ni même les moyens, de s’aligner sur ces prétentions, ce qui pourrait alors provoquer le départ du champion du monde tricolore. Libre à l’issue de la saison, Ousmane Dembélé aurait déjà été approché par plusieurs clubs, à l’instar du PSG ou de la Juventus. Manchester United est également cité parmi les prétendants du Français, de quoi amener la direction blaugrana à envisager une opération XXL dans ce mercato hivernal.

Le Barça songe à un échange Dembélé/Martial