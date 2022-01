Foot - Mercato - Barcelone

Mercato : Dembélé se fait fracasser à Barcelone !

Publié le 2 janvier 2022 à 12h12 par La rédaction

Alors qu'il aurait décidé de ne pas prolonger son contrat au FC Barcelone, Ousmane Dembélé suscite l'indignation du côté de la Catalogne.