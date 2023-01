Mercato - PSG : Le clan Messi répond aux appels du pied à l'étranger

Pierrick Levallet

Afin de faire revenir Lionel Messi en Catalogne, Joan Laporta multiplie les sorties médiatiques. Le président du FC Barcelone a d'ailleurs récemment annoncé qu'il avait retrouvé une relation avec la star du PSG. Sauf que cette déclaration aurait totalement surpris le clan de l'Argentin. L'entourage du joueur de 35 ans ne s'attendait pas vraiment à cela.

En 2021, Lionel Messi n’est pas parti dans le calme et la bonne humeur. Alors qu’il considérait son départ du FC Barcelone comme un véritable crève-coeur, ses relations avec Joan Laporta se seraient considérablement dégradées. Son entente avec le président du FC Barcelone se serait refroidie. Pourtant, le Barça continue de rêver d’un retour de la star du PSG en Catalogne.

Mercato - PSG : Lionel Messi a le monde à ses pieds https://t.co/kM6CPRgUGm pic.twitter.com/R00yJjj1oH — le10sport (@le10sport) January 6, 2023

«Nous avons une relation»

« Pour l'instant, c'est un joueur du PSG et je préfère ne pas parler de lui. Nous sommes concentrés sur le Barça. Leo fera toujours partie de notre équipe et je voudrais qu'il ait une fin différente de celle qu'il a eue. Il y a plusieurs possibilités, mais je me tromperais si je les disais. Nous avons une relation » a ainsi expliqué Joan Laporta au micro de la Cadena SER .

L’entourage de Messi est surpris par la sortie de Laporta