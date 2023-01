Mercato - PSG : Navas sur le départ, Campos s'attaque à un compatriote de Neymar

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En manque de temps de jeu au PSG, Keylor Navas songerait sérieusement à quitter la capitale française dans les prochains mois. L'ancien portier du Real Madrid pourrait bien être remplacé, dans le groupe de Christophe Galtier, par Andrew da Silva Ventura. Agé seulement de 21 ans, ce gardien brésilien est considéré comme un solide espoir à son poste.

Keylor Navas a rarement déçu au PSG. Pourtant, le portier costaricien doit se contenter de certains matches de Coupe de France cette saison. Cette compétition est l'une des seules occasions pour lui de se montrer avec le maillot parisien. L'arrivée de Gianluigi Donnarumma en 2021 l'a relégué dans un rôle de doublure, auquel il ne s'est jamais vraiment habitué. En coulisses, Navas songerait à quitter le PSG dans les prochains mois.

Transferts - PSG : Une surprenante porte de sortie s’offre à Keylor Navas https://t.co/rmqxmZh2fr pic.twitter.com/9pSRFu6HrI — le10sport (@le10sport) January 4, 2023

Un jeune gardien de but ciblé par Luis Campos

Luis Campos est conscient du malaise avec Navas et pourrait accepter de le libérer en cas de grosse offre. Selon A Bola , le conseiller sportif du PSG rechercherait déjà son successeur sur le marché et aurait coché le nom d'Andrew da Silva Ventura, jeune brésilien de 21 ans, actuellement sous contrat avec Gil Vicente. Egalement suivi par le FC Porto, ce portier est considéré comme l'un des grands espoirs à son poste comme l'a reconnu Ricardo Soares, son ancien entraîneur.

« On a vite compris que son potentiel était énorme »

« On a vite compris que son potentiel était énorme. Il nous a surpris par sa capacité d’adaptation et d’intégration des aspects tactiques et techniques. Toujours très concentré, très travailleur et toujours motivé à être meilleur. Très clairement, son point fort c’est la défense de son but sur sa ligne et dans les un contre un. Avec l’étude que l’on a faite sur lui, on a vu qu’il avait des lacunes sur son positionnement, ce qui est normal pour un joueur de son âge et qui venait juste de découvrir le football européen » a confié Ricardo Soares dans un entretien à Foot Mercato.

« Il pourrait aller dans un grand club à moyen terme »