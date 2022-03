Foot - Mercato

Mercato : PSG, Barcelone… Ousmane Dembélé reçoit un énorme appel du pied !

Publié le 1 mars 2022 à 3h15 par G.d.S.S.

Malgré le vif intérêt annoncé du PSG à son égard, Ousmane Dembélé est en train de totalement relancer son avenir au FC Barcelone, et Joan Laporta a fait une déclaration retentissante à son égard.

En fin de contrat en juin prochain avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé semblait en plein divorce avec sa direction ces dernières semaines, à tel point que le président Joan Laporta tout tenté pour le vendre en janvier dernier. Le PSG était annoncé sur les rangs pour Dembélé, mais finalement, l’ancien Rennais n’a pas bougé du Barça où il continue à se montrer très performant sous les ordres de Xavi. Et il a même réussi à retourner l’opinion en sa faveur et ainsi redistribuer les cartes pour son avenir…

Laporta souhaite finalement garder Dembélé