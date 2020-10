Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Deux pistes à oublier pour Leonardo !

Publié le 4 octobre 2020 à 20h45 par T.M.

Au PSG, Leonardo recherche actuellement notamment un nouveau milieu de terrain. Un joueur qui ne devrait pas être Sami Khedira (Juventus), ni Tiémoué Bakayoko (Chelsea).

Plus que quelques heures désormais avant la fin du marché des transferts. Et du côté du PSG, il y a urgence puisque Thomas Tuchel a besoin de renforts. Tout est donc entre les mains de Leonardo, qui doit notamment trouver, dans l’idéal, un défenseur central, un milieu de terrain et un attaquant. Néanmoins, les efforts pourraient principalement être concentrés sur le secteur de l’entrejeu. Reste désormais à trouver l’heureux élu pour le PSG. Selon les informations de L’Equipe , divulguées ce dimanche, cela pourrait bien être Marcelo Brozovic (Inter Milan). En revanche, il faudrait déjà faire une croix sur d’autres dossiers.

Khedira et Bakayoko à oublier ?