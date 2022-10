Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Attendu par Henrique, il a tranché son pour son transfert

Publié le 26 octobre 2022 à 05h45

Thomas Bourseau

Dans le viseur du PSG et plus précisément d’Antero Henrique, Jude Bellingham pourrait faire faux bond au club de la capitale et aux diverses équipes sur les rangs pour l’accueillir. Sa priorité ne serait autre que le Real Madrid.

Jude Bellingham (19 ans) fait vibrer un bon nombre de clubs sur le marché des transferts. D’après Média Foot, le PSG en ferait partie puisque son chargé de négociations, en la personne d’Antero Henrique, aurait tout simplement pris des renseignements au sujet de la situation de l’international anglais.

Outre le PSG, Bellingham fait tourner la tête des cadors européens

Sous contrat jusqu’en juin 2025 avec le Borussia Dortmund, Jude Bellingham figurerait également dans les petits papiers de Chelsea, de Liverpool, de Manchester City et de Manchester United. Cependant, il semblerait que le Real Madrid ait une avance importance sur le PSG et le reste de la concurrence.

Bellingham ne jurerait que par le Real Madrid