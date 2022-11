Mercato - PSG : Attendu à Paris, il donne rendez-vous pour son transfert

Thomas Bourseau

En quête d’un attaquant sur le marché des transferts, Luis Campos songerait à Youssoufa Moukoko. Le jeune buteur de 17 ans du Borussia Dortmund a cependant décidé de faire mariner le PSG. Explications.

Par deux fois depuis le début de la saison, plus précisément lors de la trêve internationale de septembre et début octobre après le nul face à Reims (0-0), Kylian Mbappé a fait part de son mécontentement d’évoluer au poste de pivot au PSG. Lors de sa prolongation de contrat au printemps dernier, on aurait promis au champion du monde le recrutement d’un attaquant de pointe autour duquel Mbappé pourrait tourner.

Mbappé réclamerait un attaquant, Campos penserait à Moukoko

Il n’en a rien été et Kylian Mbappé a finalement dû occuper le poste d’attaquant de pointe à plusieurs reprises cette saison. Afin de rectifier le tir, le conseiller football Luis Campos lorgnerait notamment Youssoufa Moukoko. Cependant, Manchester United et Liverpool serait également sur les rangs pour l’attaquant de 17 ans du Borussia Dortmund selon Sport BILD.

Moukoko annonce la couleur pour son avenir