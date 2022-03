Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Zidane, le Qatar pense à un autre grand nom !

Publié le 26 mars 2022 à 13h15 par A.M. mis à jour le 26 mars 2022 à 13h20

Alors que l'avenir de Mauricio Pochettino ne semble plus s'écrire du côté du PSG, le Qatar cherche son successeur. Et alors que Zinedine Zidane reste la priorité, la situation de Roberto Mancini ne laisse pas indifférent à Paris.

Après le fiasco européen du PSG, éliminé en huitièmes de finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid, de grands changements pourraient intervenir en interne. C'est ainsi que l'avenir de Leonardo et surtout de Mauricio Pochettino ne semblent plus passer par le PSG. La situation du technicien argentin était déjà incertaine avant l'élimination en C1, et ne semble plus faire de doute désormais. Le natif de Murphy ne sera plus sur le banc parisien la saison prochaine. Et alors que du côté du Qatar, la priorité reste Zinedine Zidane, d'autres options seraient à l'étude.

Le PSG prêt à tenter le coup Mancini ?