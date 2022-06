Mercato - PSG : Après Vitinha et Renato Sanches, Campos prépare un incroyable retour

Foot - Mercato - PSG

Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, le PSG a de grandes chances de s'offrir Vitinha et Renato Sanches. Mais le club parisien envisagerait le retour d'un ancien titi. A en croire la presse étrangère, Moussa Diaby serait surveillé de très près. Valorisé entre 60 et 70M€, il n'avait pas fermé la porte à un retour à Paris il y a quelques mois.

Les deux premières recrues estivales du PSG sont connues. Comme annoncé par le 10Sport.com, le club parisien a bouclé le transfert de Vitinha, pour 40M€ et s'active pour recruter Renato Sanches. Selon nos informations exclusives, Luis Campos a contacté son entourage et espère parvenir à un accord dans les prochaines heures. Mais ce n'est pas tout. A en croire la presse étrangère, le PSG envisagerait de rapatrier l'un de ses anciens titis .

Update #Diaby: Leverkusen wants to keep him! But the player can imagine to make the next step. He is not unsellable. Bayer could be open for offers around €60-70m and more. But no offers so far. #NUFC and #PSG are interested. @SkySportDE @Sky_Marlon89 #TransferUpdate 🟨