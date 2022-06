Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Vitinha et Renato Sanches, Campos accélère pour une pépite

Publié le 23 juin 2022 à 22h30 par Dan Marciano

Comme annoncé par le 10 Sport.com, le PSG est en très bonne position pour s'attacher les services de Renato Sanches et de Vitinha. Mais Luis Campos aimerait accueillir un troisième renfort pour renforcer le milieu de terrain. Le Portugais pense à Andrey (Vasco de Gama) et aurait transmis une première offre au club brésilien.

Les premières recrues estivales du PSG sont attendues. Le premier à débarquer dans la capitale devrait être Vitinha. Comme annoncé par le10Sport.com, le club parisien a acté l'arrivée du milieu de terrain de Porto pour 40M€. Les deux parties discuteraient actuellement des derniers détails, notamment le versement de la somme. Le joueur portugais pourrait être rejoint par son compatriote, Renato Sanches. Samedi dernier, le10Sport.com a été le premier média à dévoiler l'offensive du PSG pour le milieu offensif du LOSC. La patte Luis Campos commence à se faire ressentir. Nouveau conseiller sportif du PSG, il n'hésite pas à s'intéresser à des joueurs de son pays, mais aussi à de jeunes éléments en devenir.

Campos transmet une offre pour recruter Andrey

Pour renforcer le milieu de terrain, Luis Campos pense aussi à Andrey. Comme annoncé par le10Sport.com, le PSG s'est positionné pour essayer de recruter le jeune joueur de 18 ans, sous contrat jusqu'en 2023 avec Vasco de Gama. Un intérêt confirmé par le journaliste brésilien Jorge Nicola. Lors d'une vidéo publiée sur Youtube, il affirme que l'équipe parisienne serait prête à transmettre une première offre dans ce dossier estimé à 8M€. Le PSG va devoir se méfier du FC Barcelone. A la recherche des nouvelles stars au Brésil, le club catalan aurait envoyé une délégation en Amérique du Sud pour observer les prestations du milieu de terrain.

Yuri Alberto mais perto do Corinthians!PSG entra na disputa por Endrick.São Paulo vai atrás de goleiro.James no Botafogo'Ferreira no Fla, Pedrinho no Galo e mais!https://t.co/9GrBnr4Q1z via @YouTube — Jorge Nicola (@jorgenicola) June 23, 2022

« Je ne pense pas qu'il partira »